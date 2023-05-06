Донецк, 6 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В Донецке при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли две женщины, сообщил 6 мая в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По информации, в результате дневного обстрела Петровского района погибли два человека.

«Погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в результате обстрела ВСУ посёлка Александровка, расположенного рядом с Донецком, погиб один человек.