Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 6 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области погиб герой известного видеоролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев. Об этом сообщило издание «Газета Афиша».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Он разбился в автоаварии на въезде в город Гусь-Хрустальный. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 4:26 мск на улице Курловской.

Автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, а затем вылетел на обочину, где врезался в бетонный блок, столб и деревья.

По словам очевидцев, иномарка, за рулём которой находился Эседуллаев, ехала по дороге с превышением скорости. Водитель погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Уроженец Дагестана Шайдабек Эседуллаев проживал в Гусь-Хрустальном, где и сняли известное видео. В июне 2010 года соседи вызвали полицию из-за мешающей им громкой вечеринки. Нарушителем спокойствия оказался Эседуллаев. На него надели наручники и повели к полицейской машине, у которой и состоялся диалог, позднее ставший мемом.

Ролик долгое время был популярным. Автора видео пародировали не только блогеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле телеведущий и режиссёр Дмитрий Дибров попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы. Полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта, задел «мерседес» продюсера при повороте. Телеведущий не пострадал.