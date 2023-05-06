Глава Минобороны Украины Резников: российские войска приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ

Киев, , 19:24 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников 6 мая признал, что российские войска эффектно приспосабливаются к новым украинским вооружениям. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Алексей Резников Интернет-представительство президента киевского режима

«Надо отдать им должное, они очень хорошо учатся», — сказал Резников.

Глава МО Украины заявил, что обратил на это внимание ещё год назад, когда российские войска изменили свою привычную логистику после получения Киевом американских реактивных установок HIMARS. Это стало в том числе и причиной того, что сейчас Украина просит у Запада новые системы с большей зоной поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, Резников попросил Германию присоединиться к «морской коалиции» для поставок Киеву военных кораблей. Её целью он видит усиление украинского флота, и о желании создать подобное объединение заявлял ещё в марте в Одессе на пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Тогда он видел участницами коалиции Великобританию, Бельгию и Нидерланды.