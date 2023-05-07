В Швеции наблюдается серьезный экономический кризис, который привел к повышению цен и существенному обнищанию населения. Параллельно сотнями разоряются компании, связанные и с торговлей, и со строительством, и с транспортом. И в ближайшее время точно лучше не станет. Как предсказывают экономисты, реальная заработная плата в стране резко снизится, рост последнего десятилетия сойдет на нет, а страну ждут годы рецессии.

Виктор Лавриненко, , 09:19 — REGNUM Шведский экономический кризис, спровоцированный, в значительной мере, проблемами в энергетическом секторе страны, можно уподобить ухнувшему в воду кирпичу — круги от него расходятся все шире. При этом шведская экономика, само собой, не существует в вакууме, она тесно увязана на процессы, происходящие в других западных странах.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Характерным в этом плане стало свежее происшествие, заставившее взволноваться значительную часть населения страны. Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в американские банки.

Этому предшествовала цепочка событий.

В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 млрд долларов, сделанных в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Как известно, 10 марта калифорнийские регуляторы объявили о закрытии SVB, некогда входившего в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Его крушение стало наиболее значительным банкротством американского банка аж со времен финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Понеся потери в этих финансовых учреждениях, шведский пенсионный фонд Alecta вынужден был избавиться и от всех своих акций, некогда приобретенных в американском First Republic Bank. Ценные бумаги на сумму в 941 млн долларов пришлось продать после того, как и этот банк стал испытывать серьезные трудности.

В апреле исполняющая обязанности гендиректора Alecta Катарина Торслунд признала факт «провальных инвестиций» в американские банки. Суммарно фонд потерял в результате этих вложений около 2 млрд долларов.

Катарин Торслунд. cision.com

Сначала руководство учреждения, распоряжающегося пенсионными накоплениями шведов, пыталось делать хорошую мину при плохой игре. Гендиректор фонда Магнус Биллинг уверял, что банкротство американских банков затронуло Alecta лишь незначительно и клиенты могут чувствовать себя в безопасности.

Глава фонда предлагал сопоставить объем потерь с общей суммой в 1,2 трлн крон, которой управляет Alecta. Биллинг также подчеркнул, что финансовое положение компании «очень прочное» и она по-прежнему обеспечивает клиентам «положительный результат доходности».

В итоге все закончилось расследованием. В шведской фининспекции теперь ждут от фонда объяснений: как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 млн шведов, инвестировала около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB?

Торслунд неумело оправдывается: «Инвестиции в американские банки оказались провальными. Мы не должны были оказаться в таком положении». Простые шведы, которые, само собой, хотят сохранить свои пенсионные накопления, внимают этим объяснениям с понятным скепсисом.

Компании разоряются сотнями

Шведская газета Svenska Dagbladet приводит портрет конкретного предпринимателя — одного из многих — лишившегося своего бизнеса под давлением непреодолимых обстоятельств. Житель города Карлстад Хенрик Брохеде с 2014 года управлял собственным магазином, специализировавшимся на продаже спортивного оборудования.

Хенрик Брохеде lop1. se

Бизнес с каждым годом шел все лучше и лучше. Эта тенденция сохранилась даже в годы пандемии, когда Брохеде в большом количестве продавал горожанам тренажеры для дома и беговые дорожки.

Воодушевленный бизнесмен весной прошлого года открыл второй магазин в городе Эребру. Но в итоге его бизнес сгубили счета на отопление и электричество, враз оказавшиеся неподъёмными.

И он такой не один. Сейчас в Швеции быстро сокращается количество зарегистрированных юридических лиц, ведущих ту или иную хозяйственную деятельность.

Еще в начале 2023 года шведское кредитно-информационное предприятие UC объявило, что в последнее время в стране случилось чрезвычайно много банкротств. Причем, по данным UC, количество компаний, объявивших о своем разорении, в Швеции в январе было самым высоким более чем за десятилетие. По сравнению с январем прошлого года число банкротств увеличилось на целых 47%.

Самые большие негативные изменения произошли в транспортном и строительном секторах. По данным UC, количество банкротств в транспортном секторе в январе увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 150%. Рост числа разорившихся компаний в строительном секторе составил 49% — в январе о неплатежеспособности объявили 130 компаний соответствующего профиля.

Свежие данные, поступившие в конце апреля, подтвердили эту неутешительную динамику. Оказалось, что число банкротств в Швеции продолжает расти девятый месяц подряд. По свежим статистическим данным, в апреле (по сравнению с апрелем прошлого года) число разорений выросло на 15%.

Банкротство CafeCredit.com

В первую очередь, это бедствие затронуло фирмы малого и среднего масштаба. Причем снова подтвердилось, что особенно тяжко приходится именно предприятиям строительной отрасли. Причина заключается в кризисе на шведском рынке жилья. Снижение спроса на недвижимость привело к тому, что ее средняя стоимость в стране упала по сравнению с пиковыми значениями первого квартала прошлого года на 16%.

В настоящее время шведы все чаще высказывают озабоченность ростом цен на продукты и признают, что вынуждены экономить на питании. В таких условиях, понятно, многим уже не до покупки квартир.

Ожидается, что кризис приведет к снижению темпов строительства и ударит по занятости в этой сфере, где трудится более 350 тыс. человек.

Тут нельзя не заметить, что минувшей осенью в стране банкротились, главным образом, предприятия из сферы розничной торговли и отели, а теперь этот тренд добрался еще и до секторов, связанных с промышленностью и инвестициями.

Ещё одним характерным признаком наступивших в Швеции трудных времён является увеличение количества просроченных предприятиями платежей. С начала года наблюдается их рост на 36,5%, по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В то же время, число вновь зарегистрированных предприятий достаточно низкое. В апреле текущего года в Швеции было открыто 3393 новых компаний, что на 27% меньше, чем в апреле 2022 года.

По словам сотрудницы UC Юханны Бломе, наблюдается «пугающая тенденция» роста количества платёжных уведомлений для физических лиц.

Экономика и зарплаты падают

Социальный кризис идёт бок о бок со вспышкой преступности. В 2022-м в Швеции выросло количество убийств. По данным официальных органов, в прошлом году в государстве было зафиксировано 116 случаев насилия со смертельным исходом (из них в 63 случаях применялось огнестрельное оружие) — на три больше, чем в предыдущем, 2021 году. Впрочем, справедливости ради, 2022 год не смог побить рекордный 2020-й, когда в стране были убиты 124 человека. При этом самым криминогенным оказался юг страны.

Орудие убийства (сс) slightly_different

Рост преступности сопровождается наркотизацией населения. В ходе исследования, проведенного Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), выяснилось, что самый высокий во всем ЕС уровень потребления амфетамина — именно в Швеции, а конкретно в городах Евле и Сандвикене. Любопытно, что в EMCDDA связывают первое место Швеции в столь незавидном списке с большим числом университетов в стране.

Можно было бы смириться с текущими трудностями, если знать, что они скоро закончатся. Но и в этом плане поводов для оптимизма у жителей Швеции нет. Новый прогноз шведского Национального института экономических исследований (KI) гласит, что это государство ждут три года рецессии. Что особенно печально, за эти три года весь прирост заработной платы, достигнутый за последние десять лет, исчезнет из-за инфляции.

Прогнозируется, что рецессия продлится до 2026 года, а шведская экономика в следующем году сократится на 0,6%. Высокая инфляция терзает Швецию с прошлого года, обусловив резкий рост цен на все и вся. Но, конечно, наиболее чувствительным для населения оказался рост цен на продукты питания.

Правда, как не без оптимизма отмечают в институте, шведский рынок труда, невзирая на рецессию, пока находится в достаточно «хорошем состоянии». Тем не менее, ожидается, что число безработных, ныне составляющее 434 тысячи человек (при общей численности работоспособного населения более 5,5 млн человек), значительно вырастет. Во многом потому, что из-за снижения заработной платы достаточное количество шведов предпочтет «присесть» на социальные пособия.

«По сравнению с индексом потребительских цен реальная заработная плата в 2023 и 2024 годах снизится на 10%. Это вернёт ее к уровню 2013 года. Это очень драматическое развитие событий», — предупреждает генеральный директор Национального института экономических исследований Альбин Кайнелайнен.

В стране раздаются призывы урезать социальные пособия, чтобы мотивировать соотечественников идти работать. Ибо в ситуации, когда приходится подтягивать пояса всей Швеции, отдельных привилегированных групп быть не должно.