На Троекуровском кладбище в Москве похоронили модельера Валентина Юдашкина

Москва, , 18:53 — REGNUM На Троекуровском кладбище в Москве 6 мая похоронили модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая после продолжительной болезни в возрасте 59 лет.

Цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве © Владимир Астапкович/РИА Новости

Церемония прощания началась в траурном зале около 11:00. Она была открыта для всех желающих, однако журналистов внутрь не пускали.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности, среди которых артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович, Эвелина Хромченко, Александр и Екатерина Стриженовы, актер Владимир Машков, певцы Александр Розенбаум, Алла Пугачёва, Надежда Бабкина, Николай Басков, художник Никас Сафронов и стилист Сергей Зверев. Также на церемонию приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

У Юдашкина несколько лет назад выявили рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг. За последние годы художник перенёс несколько серьёзных операций.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Модельер с 1999 года являлся заслуженным деятелем искусств, в 2005 году получил звание «Народный художник России». В 2016 году он стал академиком Российской академии художеств.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin первым из российских брендов приняли во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Дом моды проводил показы также в Милане и Нью-Йорке.

Работы Юдашкина хранятся в Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды и в Музее костюма в Лувре. В 2008 году Юдашкин разработал военную форму для Минобороны.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Валентина Юдашкина наградили орденом Почёта (2008 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2018 год).

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя смерть модельера, отметил его большой вклад в развитие российского искусства и в распространение его высоких норм. Официальный представитель Кремля заявил, что роль Юдашкина трудно переоценить.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве © ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Народный артист, певец Филипп Киркоров по поводу кончины Юдашкина написал в соцсетях: «Такие звезды и легенды не уходят. Такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг».

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным в Москве © Полина Богомолова/ТАСС

Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище © Владимир Гердо/ТАСС

Историк моды, искусствовед Александр Васильев отметил, что только 30 апреля скончался другой художник-модельер Вячеслав Зайцев. После смерти двух мэтров российская мода обеднела.