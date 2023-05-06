Мадрид, 6 мая, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов в паре выиграли турнир «Мастерс» в соревнованиях парного разряда. Соревнования проходили в Мадриде на арене La Caja Mágica.

Александр Гальперин/РИА Новости Теннисист Карен Хачанов

Соперниками российских спортсменов были Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии. Рублёв и Хачанов победили со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 10:3).

Российские теннисисты в результате победы заработали 382 тысячи евро в качестве приза и 1000 очков рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Reuters, ряд российских и белорусских теннисистов подписали декларации согласия с условиями выступления на Уимблдоне. Организаторы турнира запретили демонстрацию флагов России и Белоруссии во время соревнования и любых символов поддержки СВО на Украине. Спортсменам также запрещается делать положительные высказывания о России.