Курск, 6 мая, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Глушковскому району Курской области. Об этом 6 мая сообщил глава региона Роман Старовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Глушковский район сегодня вновь был обстрелян со стороны Украины», ― написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, обстрелу подвергся посёлок Краснооктябрьский. По населённому пункту зафиксировано десять прилётов. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, в одном доме выбиты окна.

Кроме того, под удар попал посёлок Тёткино.

«Ещё восемь прилётов было по посёлку Тёткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет», ― уточнил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля ВСУ подвергли обстрелу Глушковский район Курской области. Всего зафиксировали семь прилётов по поселку Краснооктябрьскому. В результате атаки никто не пострадал, однако снаряды повредили окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Кроме того, поселок остался без электричества.

В результате обстрела со стороны украинских войск 2 мая в посёлке Тёткино Курской области, расположенном на границе с Украиной, повреждены семь домов. По населённому пункту выпустили не менее десяти боеприпасов. Обошлось без пострадавших.