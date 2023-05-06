Рамзан Кадыров заявил, что подразделения «Ахмата» готовы выдвинуться в Артёмовск

Артемовск, , 18:15 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в субботу, 6 мая, что подразделения «Ахмата» готовы выдвигаться в Артёмовск на подмогу российским военнослужащим. По его словам, несколько подразделений уже в пути в зону спецоперации.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат», — сообщил Кадыров в своём Telegram.

Глава Чечни отметил, что его бойцы находятся в боевой готовности и ждут приказа. Кадыров выразил уверенность в скором освобождении Артёмовска, несмотря на «всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».

«Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ», — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили об активной работе российских штурмовиков на западе Артёмовска. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его данным, на донецком направлении подразделения российские войска за последние сутки уничтожили более 185 военных ВСУ, танк и три гаубицы.