Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В результате взрыва самодельного взрывного устройства под капотом автомобиля писателя Захара Прилепина он получил серьёзные ранения. Медики диагностировали у него тяжёлую сочетаную травму. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Илья Наймушин/РАИ Новость Хирурги за работой

«Врачи диагностировали у него [также] минно-взрывное ранение, контузию обоих лёгких, а также многочисленные переломы и ушибы», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что писатель поступил в больницу в ясном сознании. Медики провели интубацию и начали операцию. Пострадавшего оперируют в одной из нижегородских больниц. По данным местных Telegram-каналов, Прилепина доставили вертолётом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.

«Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжёлое», ― сообщил в беседе с «Интерфаксом» представитель экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель Александр Шубин с позывным Злой погиб на месте.

Ответственность за содеянное взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Следователи возбудили уголовное дело о теракте.