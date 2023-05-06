Киев, 6 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В Киеве началась первая стадия процесса замены герба СССР на памятнике «Родина-мать» на трезубец. Об этом 6 мая сообщил в эфире единого телемарафона Украины министр культуры страны Александр Ткаченко.

Mkip.gov.ua Александр Ткаченко

«Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены», — сказал министр.

Ткаченко уже заявлял в августе прошлого года, что в 2023 году получится организовать демонтаж советского герба с щита «Родины-матери». Он говорил, что это нужно делать в соответствии с законом, так как считает Украину европейским государством.

О сносе герба с памятника в Киеве говорят не один год. Сделать это затруднительно из-за высоты монумента. Щит с советским гербом находится на высоте почти 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Ткаченко сообщил, что Верховная рада Украины поддержала законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, которые связаны с Россией или СССР. Эту инициативу назвали «АнтиПушкин».

Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович ранее призвал снести изображения серпа и молота со всех надгробных памятников и монументов времён Второй мировой войны.