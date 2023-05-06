Власти Крыма передали в правоохранительные органы данные разводящих панику Telegram-каналов

Симферополь, , 17:57 — REGNUM Данные об администраторах Telegram-каналов, продолжающих публиковать кадры работы системы противовоздушной обороны в Крыму утром 6 мая, тем самым нагнетая панику среди мирного населения, передали в правоохранительные органы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ряд крымских каналов продолжают выкладывать фото работы ПВО и разгонять панику. Все фамилии администраторов переданы в правоохранительные органы и будут опубличены в ближайшие дни», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Система ПВО сработала утром 6 мая в северной части Республики Крым. По данным Крючкова, ни разрушений, ни жертв не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом запущенную ВСУ баллистическую ракету ОТРК «Гром-2». Глава региона Сергей Аксёнов подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений удалось избежать.