Киев, 6 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. На одном из контрольно-пропускных пунктов в Киевской области задержали митрополита Антония. Об этом в видеообращении, опубликованном на его Youtube-канале, сообщил сам управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Он рассказал, что утром 6 мая он ехал в Киевскую область для проведения службы в одном из монастырей. Однако на первом КПП сотрудники Государственной таможенной службы остановили его для проверки документов.

Некоторое время спустя в дело вмешались сотрудники полиции. Они обыскали машину, проверили содержимое всех емкостей и, в частности, все лекарства священника.

«Мне сказали: у вас есть проблемы, вы есть в базе «Миротворца», ― продолжил Антоний.

Священник пояснил, что в базу сайта его внесли около восьми лет назад, когда он выступил против создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и вмешательства государства в дела церкви.

Митрополита продержали на КПП какое-то время, затем он вызвал другой полицейский наряд, который принял от него заявление о незаконном задержании, а затем отпустил.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, уголовные производства на сегодня возбуждены в отношении более 60 священнослужителей УПЦ.

В мае суд продлил на два месяца ограничение передвижения настоятелю Крестовоздвиженского собора Украинской православной церкви в Ужгороде. В вину протоиерею Димитрию Сидору ставят его высказывания относительно раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В конце апреля около Киево-Печерской лавры группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви. Нападение предотвратили полицейские.