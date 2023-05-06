Оренбург, 6 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Сети появилось видео падения карусели в Оренбурге. Видеозапись 6 мая опубликовал Telegram-канал 112.

МЧС России/ТАСС Карусель

«На месте работают следователи», — говорится в сообщении.

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В МЧС сообщили, что спасатели прибыли на место происшествия и начали оказывать помощь пострадавшим. По информации минздрава области, пострадали не менее 15 человек, в региональном МВД сообщили о 20 раненых. Отмечается, что карусель в оренбургском парке обрушилась из-за сбоя гидравлической системы.

Карусель в Оренбурге обрушилась 6 мая в Оренпарке (бывший Парк им. 50-летия СССР). Перед этим в парке год проводили реконструкцию. Ремонтные работы в парке не завершили, но аттракционы открыли 2 мая 2023 года. Местные СМИ сообщают, что обрушившаяся карусель является новой.