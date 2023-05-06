Пушилин заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте
Донецк, 6 мая 2023, 17:50 — REGNUM Переломить ситуацию на фронте Украина не может, вокруг контрнаступления слишком много информационного шума, заявил 6 мая врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Пушилин заявил, что «противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления». Так называемое весеннее контрнаступление ВСУ широко распиарено.
Он подчеркнул, что к теме контрнаступления необходимо относиться серьёзно, но каких-то существенных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения не отмечается.
5 мая Пушилин сообщил об улучшении ситуации на марьинском, авдеевском и дзержинском направлениях в зоне спецоперации. По его словам, вперёд продолжает двигаться 1-й армейский корпус ДНР.
В США выдвинули предположение о том, что российская армия разгромит ВСУ этим летом. По мнению экс-офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, российские войска накопили для этого достаточно сил.