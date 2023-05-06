Пушилин считает, что вопреки контрнаступлению Киев не сможет переломить ситуацию

Донецк, , 17:50 — REGNUM Переломить ситуацию на фронте Украина не может, вокруг контрнаступления слишком много информационного шума, заявил 6 мая врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пушилин заявил, что «противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления». Так называемое весеннее контрнаступление ВСУ широко распиарено.

Он подчеркнул, что к теме контрнаступления необходимо относиться серьёзно, но каких-то существенных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения не отмечается.

5 мая Пушилин сообщил об улучшении ситуации на марьинском, авдеевском и дзержинском направлениях в зоне спецоперации. По его словам, вперёд продолжает двигаться 1-й армейский корпус ДНР.

В США выдвинули предположение о том, что российская армия разгромит ВСУ этим летом. По мнению экс-офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, российские войска накопили для этого достаточно сил.