Донецк, 6 мая, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Переломить ситуацию на фронте Украина не может, вокруг контрнаступления слишком много информационного шума, заявил 6 мая врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления», — заявил он.

Пушилин заявил, что контрнаступление ВСУ широко распиарено, но в то же время призвал относиться к этой теме серьёзно. При этом он подчеркнул, что каких-то существенных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Пушилин сообщил об улучшении ситуации на марьинском, авдеевском и дзержинском направлениях в зоне спецоперации. По его словам, вперёд продолжает двигаться 1-й армейский корпус ДНР.

В США выдвинули предположение о том, что российская армия разгромит ВСУ этим летом. По мнению экс-офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, российские войска накопили для этого достаточно сил.