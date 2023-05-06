София, 6 мая, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В военном параде в Софии 6 мая, в День храбрости и болгарской армии, участвовала военная техника советского образца: истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, комплексы С-300. Об этом сообщила «Российская газета».

Kirill Naumenko Истребитель МиГ-29

Ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко отправил запрос болгарским властям с требованием предоставить Киеву всю военную технику времён СССР, которая есть у республики. Но болгарский министр обороны Димитар Стоянов заявил, что не допустит этого, пока будет возглавлять военное ведомство.

В январе 2023 года Стоянов опроверг сообщения, что Болгария продала Киеву танки Т-72. Он сообщил, что София не отправляла на Украину танки, а также другое вооружение: комплексы С-300, МиГ-29, Су-25. Также против отправки оружия выступал президент страны Румен Радев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2023 года Словакия заявила о передаче Украине всех 13 истребителей МиГ-29, которые обещала. При этом передача советской и российской техники Киеву является нарушением международных обязательств по реэкспорту вооружения.