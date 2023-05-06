Москва, 6 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Соответствующее видео опубликовал 6 мая Telegram-канал «Новости Москвы 24/7».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме «Троекурово»

Как показано на кадрах, Песков подошёл к певице, поцеловал и пожал ей руку.

«Я очень рад вас видеть», — сказал пресс-секретарь.

Модельера, умершего 2 мая после тяжелой болезни, похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Уточняется, что Юдашкина похоронили рядом с захоронениями режиссера Бориса Грачевского и народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Церемония прощания с модельером состоялась в этот же день в траурном зале Троекуровского кладбища. Люди стали собираться примерно за час до её начала. Церемония была открыта для всех.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности. В траурный зал, куда не пустили журналистов, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певица Надежда Бабкина.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Несколькими годами ранее модельеру поставили диагноз — рак правой почки на последней стадии, что и стало причиной смерти. Несмотря на сложное лечение и усилия врачей, болезнь прогрессировала, опухоль давала метастазы по всему организму, осложнения болезни затронули мозг.