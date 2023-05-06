Рогов назвал попытку украинского контрнаступления в Запорожской области неизбежной

Мелитополь, , 17:41 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счёл украинское контрнаступление неизбежным. В субботу, 6 мая, он отметил активизацию ВСУ на нескольких направлениях боевых действий.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своём Telegram-канале Рогов отметил, что погодные условия и обстановка на территориях указывают, что то контрнаступление, о котором много говорилось в СМИ, должно произойти.

В частности, он рассказал о сухой и солнечной погоде на Запорожье, активных артиллерийских ударах ВСУ по населённым пунктам в прифронтовой зоне, проводимой Киевом в который раз мобилизации и активности авиации НАТО около границ и учениях, которые проходят в Польше.

«Вчера американский стратегический БПЛА Global Hawk весь день проводил разведку Крыма, освобождённой части Запорожской области и Краснодарского края», — написал Рогов.

Как результат описанного, он сообщил о грядущем частичном переселении мирных жителей населённых пунктов вблизи запорожской линии боевого соприкосновения.

«Это одна из мер предосторожности. Достаточно вспомнить, что нечто похожее уже было в Донецке накануне СВО», — написал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ активизировались на линии фронта в Запорожской области. По его данным, украинские войска активизировались на ореховском направлении, а также кратно выросло количество гранатомётных обстрелов. Рогов указал, что российские военные отвечают на это ведением прицельного огня и за сутки уничтожили не менее двух танков и БМП ВСУ.