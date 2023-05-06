Киев, 6 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В зону боевых действий украинское командование направило подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, которую с начала 2023 года начали оснащать бронетехникой американского производства. Об этом сообщили военные корреспонденты со ссылкой на собственные источники.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto БМП Bradley

Кадры переброски бригады на переданных Западом боевых машинах пехоты (БМП) M2 Bradley опубликовало «Военное обозрение».

Также ранее ВСУ завершили укомплектование образцами военной техники западного производства подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это соединение получило БМП Marder немецкого производства, бронемашины Stryker американского производства и британские танки Challenger.

Военкоры утверждают, что именно эти две бригады составят основу ударной группировки украинских войск в предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Bradley стали частью пакета военной помощи, поставка которого на Украину была анонсирована в январе. Отмечалось, что Киеву отправят около 50 американских боевых машин.

В середине апреля «Военкоры Русской Весны» впервые сняли на видео американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley в момент передвижения в зоне спецоперации. Отмечалось, что у американских БМП пустынный камуфляж.