ВСУ направило на фронт 47-ю механизированную бригаду на БМП Bradley
ВО: ВСУ перебрасывают на фронт 47-ю механизированную бригаду на БМП Bradley
Киев, 6 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В зону боевых действий украинское командование направило подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, которую с начала 2023 года начали оснащать бронетехникой американского производства. Об этом сообщили военные корреспонденты со ссылкой на собственные источники.
Кадры переброски бригады на переданных Западом боевых машинах пехоты (БМП) M2 Bradley опубликовало «Военное обозрение».
Также ранее ВСУ завершили укомплектование образцами военной техники западного производства подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это соединение получило БМП Marder немецкого производства, бронемашины Stryker американского производства и британские танки Challenger.
Военкоры утверждают, что именно эти две бригады составят основу ударной группировки украинских войск в предстоящем контрнаступлении ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, Bradley стали частью пакета военной помощи, поставка которого на Украину была анонсирована в январе. Отмечалось, что Киеву отправят около 50 американских боевых машин.
В середине апреля «Военкоры Русской Весны» впервые сняли на видео американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley в момент передвижения в зоне спецоперации. Отмечалось, что у американских БМП пустынный камуфляж.