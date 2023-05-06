Донецк, 6 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Российские танкисты в зоне специальной военной операции для прикрытия башни танка начали использовать козырьки с динамической защитой, которые назвали «скворечниками». Об этом в субботу, 6 мая, сообщило Министерство обороны России.

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Козырёк, или же «скворечник», представляет собой приваренную к башне противокумулятивную решётку, позволяющую усилить защиту танка сверху, где броня наименее тонкая.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, на которого ссылаются РИА Новости, использование динамической защиты «Контакт-1» позволит танку защититься от беспилотных летательных аппаратов, сбрасывающих кумулятивные гранаты, а также от дронов-камикадзе.

Накануне глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе проверил готовность военной техники, в том числе современных танков и боевых бронированных машин, которые в ближайшее время поступят в зону проведения специальной военной операции.