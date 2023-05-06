РВ: российские бойцы атаковали последний мощный укрепрайон ВСУ в Артёмовске

Артемовск, , 17:18 — REGNUM Российские штурмовые отряды атаковали последний мощный укрепрайона ВСУ в городе Артёмовске, сообщает 6 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ВСУ подрывают здания на западе Артёмовска и отступают в сторону окраин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в прошедшие сутки российские штурмовые отряды продолжали наступление на ВСУ на западе Артёмовска.

По данным российских военкоров, утром 6 мая в районе Артёмовска штурмовые группы начали прорыв обороны ВСУ в районе так называемой дороги жизни — трассы у Хромово и Ивановского.