Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Погибший водитель Захара Прилепина Александр Шубин с позывным Злой был в списках украинского сайта «Миротворец», сообщил 6 мая Telegram-канал «Вёрстка».

УНИАН Погибший водитель Захара Прилепина Александр Шубин

Во время взрыва 6 мая погиб охранник Прилепина 27-летний уроженец Луганска.

«Согласно базе «Миротворец», с начала сепаратистского движения на Донбассе Шубин был рядовым в батальоне Суркова-Прилепина. Как минимум с 2018 года он перебрался в Нижний Новгород — именно туда ему приходили штрафы за нарушение ПДД», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Прилепина дистанционно подорвали под Нижним Новгородом, в посёлке Пионерский. По предварительным данным, СВУ находилось под днищем Audi писателя, и его мощность составила более двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Машину взрывом разорвало пополам. В результате Прилепин получил ранения обеих ног, его водитель погиб на месте. В регионе ввели план «Перехват», по горячим следам полиции удалось задержать мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Вашингтон создал из Киева ещё одну организованную террористическую ячейку.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.