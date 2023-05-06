Химки, Московская область, , 16:40 — REGNUM Московское «Динамо» в матче 26-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги одержало победу над «Химками» со счётом 1:0. Игра проходила в субботу, 6 мая, в Химках на стадионе «Арена Химки».

Игрок «Динамо» Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 26-го тура чемпионата России по футболу © Григорий Сысоев/РИА Новости

Единственный мяч, принёсший «бело-голубым» минимальную победу, на 90+6-й минуте встречи забил 33-летний нападающий сборной России Фёдор Смолов ударом с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти в ворота «Химок» главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил после нарушения правил на нападающем Константине Тюкавине.

В текущем сезоне Фёдор Смолов сыграл в 28 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также форвард получил одну жёлтую карточку.

Эта победа стала для «Динамо» 12-й в чемпионате. «Бело-голубые», набрав 42 очка, поднялись на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Химки» с 17-ю очками остались на предпоследней 15-й строчке.

В прошлом туре «Динамо» потерпело поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. Оба гола в том матче забил нападающий Георгий Гонгадзе.