Казань, 6 мая, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» переиграл казанскую команду УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Максим Богодвид/РИА Новости Единая лига ВТБ. Матч «УНИКС» — «Локомотив-Кубань»

Встреча состоялась на паркете домашней для казанцев площадки «Баскет-холл» и закончилась в пользу гостей со счётом 76:88.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский защитник «Локомотива» Джейлен Бэрфорд, набравший в матче 17 очков. В составе УНИКСа самым результативным стал американский защитник казанского клуба Дэрил Мэйкон, сумевший набрать 16 очков.

По регламенту Единой лиги ВТБ финальная серия продолжается до четырёх побед одной из команд. Победителем прошлого сезона лиги является санкт-петербургская команда «Зенит», в нынешнем уступившая УНИКСу на стадии полуфинала.

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