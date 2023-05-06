Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский врёт о том, что Украина «не атакует» территорию России

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лжёт, когда заявляет о том, что Киев якобы не наносит удары по территории России. Об этом 6 мая заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я считаю, что Зеленский совершенно неискренен в своих словах. Украина не раз нападала на российские регионы на протяжении последних месяцев», — сказал он.

Бывший аналитик уточнил, что в этом случае речь не только о Донецке и Луганске, которые Киев продолжает считать своими, но и о других российских территориях. Макговерн подчеркнул, что в результате действий украинских войск также погибли и мирные жители.

Также он отметил, что считает, что атаки украинских беспилотников на Кремль, вероятнее всего, Киев организовал вместе со своими западными союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, ВСУ обстреляли самый центр Шебекино Белгородской области из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадал один мирный житель.