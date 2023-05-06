Глава Крыма Аксёнов призвал ликвидировать причастных к подрыву машины Прилепина

Симферополь, , 16:21 — REGNUM Причастные к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина должны быть ликвидированы. Об этом 6 мая заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов glava. rk. gov.ru

«Нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Аксёнов назвал киевские власти террористической организацией и призвал действовать.

«Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена. Тем более, что многие из них известны», ― подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Водитель автомобиля погиб.

Ответственность за содеянное взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Полиция уже задержала подозреваемого в покушении на писателя. Им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский задержали его возле леса. Поиски других вероятно причастных к нападению продолжаются.

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