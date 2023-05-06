Ейск, Краснодарский край, 6 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Ейске неадекватный мужчина заперся в автомобиле «Нива», после чего в салоне произошёл взрыв, сообщил 6 мая в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

«Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле», — написал глава района.

По словам Бублика, при взрыве никто, кроме этого мужчины, не пострадал.

Глава Ейского района добавил, что движение перекрыли из-за взрыва, район оцепили, всех эвакуировали. На месте происшествия работают специалисты различных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГИБДД остановили 15 марта автомобиль на юго-востоке Москвы, у пассажира нашли несколько взрывных устройств. Уточнялось, что сотрудники остановили «Шкоду Октавия» для проверки документов. При виде правоохранителей пассажир автомобиля занервничал, и его попросили выйти из машины. При осмотре у мужчины нашли гранату и другие взрывные устройства.