Нижний Новгород, , 16:06 — REGNUM Сыну писателя Захара Прилепина, который пострадал в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области, угрожали неизвестные. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Звонок Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Угрозы Глебу Прилепину поступали на протяжении длительного времени. По информации канала, звонившие злоумышленники советовали ему готовиться к «Гааге».

«А затем заявили, что знают все адреса семьи, и велели ждать неприятностей», ― говорится в сообщении.

Подобные звонки Прилепину-младшему поступали примерно полтора месяца назад.

Ранее о неоднократных угрозах в адрес Захара Прилепина, писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду», сообщила его супруга. По её словам, угроз приходило много, однако перед этим терактом конкретных угроз не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Водитель автомобиля погиб.

Ответственность за содеянное взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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