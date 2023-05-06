Москва, 6 мая, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Подозреваемого в покушении на писателя, сопредседателя СЗРП Захара Прилепина 6 мая задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины с Прилепиным.

«В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы», — сообщила Волк.

Полиция продолжает поиски тех, кто может быть причастен к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, машина, в которой был Прилепин, взорвалась в деревне Пионерская Боровского округа в Нижегородской области. От взрыва погиб водитель Александр Шубин с позывным Злой, уроженец Луганска.

Прилепин получил ранение обеих ног, его поместили в медучреждение. Следственный комитет России в связи инцидентом возбудил уголовное дело о теракте. Следствие будут проводить следователи из Москвы.