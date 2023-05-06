Импхал, Индия, , 15:55 — REGNUM Число погибших в ходе беспорядков в штате Манипур на северо-востоке Индии, вызванных столкновениями боевиков с правоохранителями, выросло до 54 человек, а ранения получили более 150. Об этом 5 мая сообщило агентство Press Trust of India.

Беспорядки в Индии © Sukhomoy_ Sen/Global Look Press

По данным журналистов, после нескольких дней беспорядков ситуация в регионе стабилизируется, магазины открываются, на дорогах снова начали ездить автомобили.

4 мая в штат Манипур перебросили дополнительные силы национальной армии и полиции, чтобы подавить сопротивление вооружённых группировок. В регионе установили блокпосты. Из штата эвакуировали около 13 тысяч человек.

Беспорядки начались из-за противостояния местного племени куки и мигрантов племени мейтей. Приезжие стали требовать от властей присвоения статуса «зарегистрированной касты», дающего права на ведение сельского хозяйства на лесных землях, на дешёвые кредиты и возможность занимать государственные должности.

Местное население посчитало это несправедливым, начало протестовать, а 3 мая куки провели «Марш племенной солидарности». После этого начались столкновения. Мейтей, являясь индусами, стали врываться в христианские церкви местных жителей и устраивать погромы. Церковные лидеры запросили помощи у федеральный властей.