Москва, 6 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Трое российских лётчиков вернулись в Россию из украинского плена, сообщило в Telegram-канале 6 мая Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные из плена

В ведомстве заявили, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобождённых военных доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Минобороны России опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По её словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.

В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) повлиять на киевский режим из-за применения пыток к российским пленным. Она привела доказательства того, как издеваются в плену над бойцами ВС России.