Москва, , 15:07 — REGNUM За совершением покушения на писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, которое квалифицировано как теракт, может стоять диверсионная группа. Об этом 6 мая рассказал источник в правоохранительных органах.

Место подрыва автомобиля писателя Прилепина © Следственный комитет РФ/ТАСС

«Диверсионная группа с распределёнными ролями может стоять за терактом, который произошёл в отношении Захара Прилепина», — приводит его слова ТАСС.

Источник уточнил, что сейчас ведётся розыск возможных соучастников преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина. Водитель погиб в результате взрыва, за несколько минут до взрыва из автомобиля вышла дочь писателя. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что автомобиль перевернулся на крышу, его передняя часть оторвана.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина. В данный момент следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники осматривают место взрыва.