Москва, 6 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина, умершего 2 мая после тяжелой болезни, похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент «Известий».

Владимир Гердо/ТАСС Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Уточняется, что Юдашкина похоронили рядом с захоронением режиссера Бориса Грачевского и народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Церемония прощания с модельером состоялась в этот же день в траурном зале Троекуровского кладбища. Люди стали собираться примерно за час до её начала. Церемония была открыта для всех.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности. В траурный зал, куда не пустили журналистов, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певица Надежда Бабкина. Приехал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Певица Алла Пугачёва, которая на днях вернулась в Москву из Израиля, также приехала на церемонию прощания с модельером. Певица была вся в чёрном: шляпа, очки, пальто и белое жемчужное ожерелье. За всю траурную процессию Пугачёва не проронила ни слова.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Несколькими годами ранее модельеру поставили диагноз — рак правой почки на последней стадии, что и стало причиной смерти. Несмотря на сложное лечение и усилия врачей, болезнь прогрессировала, опухоль давала метастазы по всему организму, осложнения болезни затронули мозг.

Соболезнования родным и близким Юдашкина направил президент России Владимир Путин. В телеграмме он отметил, что модельер был блестящим профессионалом и искренним и открытым человеком. Вклад Юдашкина в российское искусство отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что кутюрье распространял «высокие нормы искусства» по всем регионам страны. Певица Алла Пугачёва, покинувшая ранее Россию, также вернулась, чтобы почтить память модельера.