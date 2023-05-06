Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Состояние писателя Захара Прилепина, который пострадал в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области, оценивается как тяжёлое, но не критическое. Об этом 6 мая сообщили в экстренных службах.

Александр Демьянчук/ТАСС Реанимационная палата

«Для транспортировки Прилепина в Нижегородскую область направляется санавиация. Предполагается, что он будет доставлен на лечение в одну из столичных клиник», ― уточнил в беседе с «Интерфаксом» представитель служб.

Он добавил, что состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, но он транспортабелен.

После взрыва автомобиля Прилепина в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Он получил ранения обеих ног.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. 27-летний Александр Шубин с позывным Злой, находившийся за рулём иномарки, погиб. Он был с Прилепиным в поездке в ЛНР, из которой они возвращались домой в день подрыва машины. Шубин от полученных травм скончался на месте.

Взрыв произошёл на трассе в Борском районе по дороге в деревню Пионерское. Ответственность за содеянное взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Следователи возбудили уголовное дело о теракте.