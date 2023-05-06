Артемовск, , 14:59 — REGNUM В западной части Артёмовска (ДНР) российские штурмовые отряды в течение минувших суток продолжали бои с ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что действия подразделений ВСУ на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды 6 мая начали прорыв «дороги жизни» ВСУ. В сообщениях с Украины фигурирует по этому поводу выражение: «Там просто ад».

Российские военкоры 6 мая опубликовали видео с горящим кварталом Артёмовска, по которому российские военные нанесли удар. Российские силы атаковали район, в котором окопались подразделения ВСУ.