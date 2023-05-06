Москва, 6 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российских автомобилистов могут оштрафовать на 10 000 рублей за грязную машину. Попасть на такое наказание можно после поездки по мокрой грунтовке, когда автомобиль покрылся большим слоем грязи.

Gibdd.ru Экипаж ГИБДД

Суть в том, что инспектор ГИБДД может применить норму статьи административного кодекса о наказании за «порчу дорожного полотна», которое страдает от грязи, оставленной неопрятным авто. Грязь на дороге теоретически способна спровоцировать аварийную ситуацию.

Всё это может повлечь штраф от 5000 до 10 000 рублей для физлиц и 300 000 для юрлиц. Об этом в своей статье сообщил портал «Автовзгляд».

Как говорится в статье, на практике ГИБДД нечасто штрафует водителей грязных автомобилей, чаще — в ходе специальных рейдов по поимке любителей квадроциклов, часто катающихся без прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России обновили список неисправностей авто, за которые грозит штраф. Он позволит инспекторам штрафовать водителей за использование летних шин зимой, неработающую антиблокировочную систему, нештатные газоразрядные лампы в фарах. Также перечень содержит запрет использовать в фарах источники света, которые светят ярче обычных ламп и установка которых приводит к ослеплению встречных авто.