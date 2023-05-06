ДНР, 6 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. «Южная» группировка войск при поддержке артиллерии и авиации нанесла поражение подразделениям Вооружённых сил Украины под Часовым Яром и Богдановкой в ДНР. Об этом в субботу, 6 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Конашенков, в этом районе российская авиация совершила семь самолётовылетов, а артиллерийские подразделения успешно выполнили 72 огневые задачи.

Всего за прошедшие сутки на донецком направлении ВСУ потеряли более 185 человек личного состава, один танк, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.

Официальный представитель Министерства обороны отметил, что потери ВСУ в специальной военной автомобильной технике с начала проведения специальной военной операции превысили 10 тысяч единиц. Кроме того, противник также потерял 418 самолётов, 230 вертолётов, 9002 танка и другие боевые бронированные машины.