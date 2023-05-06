Российские войска с начала СВО уничтожили более десяти тысяч единиц военной автотехники ВСУ

Москва, , 14:49 — REGNUM Российская армия уничтожила более десяти тысяч единиц специальной военной автомобильной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения спецоперации. Об этом в ходе брифинга 6 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сообщению ведомства, с начала проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали 10 002 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, российские военные в зоне СВО уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов.

Как сообщало 6 мая ИА REGNUM, военнослужащие российской группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск. Российским военным также удалось сорвать две попытки ротации киевской армии на передовых позициях у Новомлынска и Новоселовского. Экипажи российских боевых вертолётов Ка-52 и Ми-28 поразили живую силу, вооружения и военную технику 101-й отдельной механизированной бригады украинской теробороны возле Горок.