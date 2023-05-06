Российские войска уничтожили более ста бойцов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 14:49 — REGNUM В ходе проведения спецоперации Вооружённые силы России за последние сутки ликвидировали на двух направлениях почти 110 украинских военных. Об этом 6 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий России в зоне проведения спецоперации © РИА Новости

На купянском направлении удары по позициям противника российские подразделения нанесли в районах населённых пунктов Кисловка и Берестовое в Харьковской области.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», ― уточнил Конашенков.

Кроме того, ещё до 60 военных потеряли Вооружённые силы Украины на краснолиманском направлении. Здесь удары нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр». В районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР также уничтожили боевую бронированную машину, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 мая, российские военные уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях до 160 военнослужащих украинских войск. Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ у Невского (ЛНР), а также Торского и Серебрянки (ДНР). ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую бронемашину, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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