Москва, 6 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в районе Великой Новосёлки на южнодонецком направлении склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Министерство обороны.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, помимо этого, на южнодонецком и запорожском направлениях удары российской авиации и артиллерии уничтожили подразделения украинских войск в районах Гуляйполя и Угледара. В общей сложности за сутки ликвидировали до 90 военных ВСУ и уничтожили две боевые бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Днём ранее ИА REGNUM сообщало, что российские подразделения за последние сутки на нескольких направлениях уничтожили около 170 военнослужащих ВСУ, танк и шесть гаубиц, в том числе американскую М777. Он также отметил, что под селом Новомихайловка в ДНР российские бойцы пресекли действия украинских диверсантов.