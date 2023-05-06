Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 90 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Москва, , 14:46 — REGNUM Российские войска за сутки уничтожили порядка 90 украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях в зоне СВО. Об этом 6 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие РФ в зоне проведения спецоперации © РИА Новости

Как указал военный, на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки российских войск «Восток» поразила подразделения противника около Гуляйполя в Запорожской области и Угледара в ДНР.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что штурмовые отряды продолжали боевые действия в западной части города Артёмовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали силы ВСУ на флангах.