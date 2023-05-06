Анкара, 6 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Турецкий шестипартийный оппозиционный альянс заявил о поддержке инициативы Швеции по вступлению в НАТО и пообещал поддержать королевство в случае победы на предстоящих выборах на пост президента Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Я должен предупредить здесь, что это [вступление Швеции в НАТО] связано с календарем, но мы надеемся завершить процесс до начала саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. У нового правительства будет такое намерение», — сказал советник Кылычдароглу по внешней политике Унал Чевикез шведской радиостанции Sveriges Radio 6 мая.

Процессы могут потребовать определённого времени, так как после завершения выборов необходимо сформировать новый парламент, добавил советник кандидата от оппозиции.

В феврале глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрению турецкой стороны мешают находящиеся в Швеции террористические организации. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Турция будет готова вновь обсудить этот вопрос после выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств.