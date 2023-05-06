Врио главы ДНР Пушилин: покушением на Прилепина Киев показал свою террористическую суть

Донецк, , 14:43 — REGNUM Террористическая сущность руководства Украины проявилась в ситуации с покушением на писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, написал 6 мая врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность», — заявил Пушилин.

Он отметил, что жители Донбасса девять лет убеждаются в абсолютной ничтожности нынешних киевских политиков. На поле боя Украина победить неспособна, и киевский режим «подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения».

«Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский», — напомнил Пушилин.

Он выразил соболезнование родным погибшего в результате взрыва водителя, управлявшего автомобилем Audi Q7. Также Пушилин пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

В автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин, заложили мощное взрывное устройство. В результате взрыва Прилепин получил тяжёлые ранения ног, водитель погиб. Ответственность за содеянное взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Жена Прилепина рассказала, что мужу много раз поступали угрозы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва. Его переквалифицировали на теракт (статья 205 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Состояние раненого при взрыве Прилепина оценивается как тяжёлое