Москва, 6 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Взаимодействие властей Киева с американской компанией по управлению активами BlackRock не принесёт Украине ничего хорошего. Такое мнение высказали пользователи Twitter, раскритиковавшие встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководством компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Получает новое задание от своего босса», — отметил один из комментаторов.

Другой назвал его «новым покровителем» Украины.

Ещё один пользователь предположил, что дальше этот фонд потребует, чтобы украинские власти провели приватизацию.

«Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте», ― считает читатель.

О встрече с руководством американской компании по управлению активами BlackRock Зеленский сообщил 5 мая в Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины.

Украинский лидер пояснил, что основная цель создания фонда ― привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине. Зеленский уверен, что его создание будет «мощным сигналом» по усилению инвестиционного климата.

В декабре прошлого года обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative заявил, что инвестиционная компания BlackRock, штаб которой расположен в Нью-Йорке, разработает дорожную карту реконструкции Украины. По его словам, Зеленский уже заключил сделку с главой компании Ларри Финком по координации «инвестиционных усилий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что за все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом. Дипломат уточнила, что именно Запад уничтожил законную власть на Украине и привёл к власти «авантюристов и бандитов», которым дал деньги и оружие, а также внушил чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечив политическое прикрытие и военное сопровождение.