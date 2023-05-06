Москва, , 14:21 — REGNUM Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом 6 мая сообщили в Telegram-канале МВД МЕДИА.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Других подробностей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области в деревне Пионерское. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что автомобиль перевернулся на крышу, его передняя часть оторвана.

Жена Прилепина сообщила, что он часто получал угрозы, но непосредственно перед покушением ничего подобного она не заметила. По данному инциденту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прилепин получил ранение ног, находится в больнице. Его водитель погиб от взрыва. За несколько минут до взрыва из автомобиля вышла дочь писателя.