Лондон, 6 мая, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Британского монарха Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Трансляцию церемонии коронации 6 мая ведут телеканалы страны.

Stephen Lock Коронация Карла III в Великобритании

В завершение двухчасовой церемонии коронации духовный глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову нового короля корону святого Эдуарда Исповедника.

Во время возложения короны архиепископ Кентерберийский произнёс: «Боже, храни короля». И эти слова повторили все 2,2 тыс. гостей церемонии. Корону британского монарха изготовили в XVII веке из чистого золота, её вес составляет 2,2 кг, также она украшена 400 драгоценными камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько задержаний провела перед коронацией британского монарха 6 мая лондонская полиция. В числе задержанных оказался человек с мегафоном, который хотел им напугать используемых в церемонии коронации лошадей.