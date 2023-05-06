Москва, 6 мая, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Угрозы в адрес Захара Прилепина, писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду», который сегодня, 6 мая, пострадал при взрыве автомобиля в Нижегородской области, звучали неоднократно, рассказала 6 мая его жена Telegram-каналу «112».

Кадр из видео с канала: АннА «Novecento» Жена Захара Прилепина — Мария Прилепина.

«Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было», — сообщила жена Прилепина.

По её словам, угрозы были всегда — ни для кого это не секрет. Она добавила, что мужу сейчас оказывают всю необходимую помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва в Нижегородской области автомобиля Audi Q7, в котором ехал Прилепин.

Машина взорвалась в деревне Пионерское: в земле на месте взрыва образовалась воронка. Мощность бомбы, заложенной в машине, составила 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Прилепин получил ранение ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Погиб водитель-охранник. В автомобиле также ехала дочь писателя, она вышла из машины перед взрывом.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Официальный представитель МИД Мария Захарова возложила ответственность за случившееся на США и Британию, выкормивших «террористическую ячейку — киевский режим».