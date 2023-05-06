Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после подрыва в Нижегородской области автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в субботу, 6 мая. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направили следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

(сс) Svklimkin. Захар Прилепин.

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в расследовании примут участие сотрудники судебно-экспертного центра СКР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина произошёл утром 6 мая под Нижним Новгородом. Он выжил, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу. По неподтверждённой информации, водитель писателя погиб. Выжила и дочь Прилепина, ехавшая вместе с ними, — она вышла из автомобиля за 100 метров до взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство заложили под днище машины.