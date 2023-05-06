Краматорск, ДНР, , 13:44 — REGNUM В Сети появились кадры последствий удара Вооружённых сил России по Новокраматорском машиностроительному заводу в Краматорске. Видео в субботу, 6 мая, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно промышленной здание, получившее серьёзные повреждения в результате ракетного удара. Все окна выбиты, стены местами частично обрушены, а на земле лежат осколки крыши.

Предположительно, машиностроительный завод использовался украинской стороной в качестве ремонтной базы для получившей повреждения военной техники.

В пятницу, 5 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщили о серии взрывов в районах Славянска и Краматорска, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины.