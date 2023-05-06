РАР: Польша потребует от ЕС ввести санкции на импорт российских продовольственных продуктов

Брюссель, , 13:36 — REGNUM Польша собирается потребовать от Евросоюза ввести санкции на импорт из России продовольственных продуктов. Об этом 6 мая заявил постоянный представитель республики в Брюсселе Анджей Садось, слова которого приводит агентство РАР.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анджей Садось заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта», — говорится в публикации агентства.

Уточняется, что постоянный представитель Польши указал, что такие антироссийские санкции, по мнению Варшавы, нужно ввести сразу и особенно на фоне недавних проблем Евросоюза с зерном с Украины.

До этого Европейская комиссия не вводила санкции на импорт российских продуктов питания на рынки сообщества, заявляя о возможности угрозы глобальной цепочке поставок продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций. Уточняется, что представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят это предложение 10 мая.